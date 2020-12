Valg overskygges af vold i Centralafrikanske Republik

Militser, der er fjendtlige over for præsident Faustin-Archange Touadera, som forsøger at blive genvalgt, har optrappet angreb i denne måned.

Den Centralafrikanske Republik gik søndag til stemmeurnerne ved et præsident- og parlamentsvalg på et tidspunkt, hvor landet er rystet af en oprørsbevægelses fremmarch.

Det skete, efter at en forfatningsdomstol havde afvist at godkende adskillige kandidater - deriblandt tidligere præsident Francois Bozize.

Siden 2013 har gentagne voldsbølger kostet tusindvis af menneskeliv og tvunget over en million mennesker væk fra deres hjem.

Touadera og FN, som har over 12.800 uniformerede fredsbevarende soldater i landet, beskylder Bozize for at stå bag det igangværende oprør.

Touadera har fået støtte fra andre lande - deriblandt Rusland, som har sendt 300 militære instruktører til landet.

Krisen har forværret leveforholdene for en stor del af de 4,7 millioner indbyggere i det tyndt befolkede land, som er rigt på diamant- og guldressourcer.

Der lød tidligt søndag skudsalver i byen Bouar, som ligger 435 kilometer nordvest for hovedstaden, skriver Reuters.

I hovedstaden Bangui siger en vælger, at han mener, at valget skulle have været udsat.

- Afstemningen bør ikke kun finde sted i Bangui. Men det er nu min pligt at stemme, og jeg er kommet for støtte min præsident, siger den 31-årige Thierry Yanga.

Både regeringen og FN's mission i landet afviste tidligere at udskyde valget af frygt for, at et magttomrum ville kunne forværre krisen.

I alt 17 kandidater er opstillet ved valget, som Touadera er favorit til at vinde. Hvis ingen kandidat får over 50 procent af stemmerne, vil der blive afholdt en anden valgrunde, hvor kun de to kandidater med flest stemmer deltager.

Den Centralafrikanske Republik er større end Frankrig, men der er kun 1,8 millioner registrerede vælgere. Siden landet opnåede uafhængighed af Frankrig i 1960, er det blevet rystet af fem kup og utallige oprør.

Touadera blev først valgt i 2016 - tre år efter oprørere havde afsat Bozize.

Han har kæmpet for at vinde kontrol over store områder i landet, der er bastioner for væbnede militser.