Statsminister Katrín Jakobsdóttirs portræt pryder facaden ved Venstrepartiet ? De grønnes partikontor i Reykjavik. Meningsmålinger viser, at partiet står til en tilbagegang fra 11 til 7 mandater ved lørdagens valg.

Valg kan give Island ny politisk turbulens

Efter årevis med lammende finanskrise og politisk turbulens har Island endelig haft en regering, der er blevet siddende i hele valgperioden på fire år.

Det er et særsyn efter finanskrisen i 2007, hvor dyb mistro til politikerne og en række skandaler udløste valg hele fem gange i løbet af ti år.

Men efter en periode med relativ ro under statsminister Katrín Jakobsdóttirs ledelse venter der måske mere ustabilitet forude.

Meningsmålinger viser, at ni partier vil blive valgt ind i Altinget ved lørdagens valg. Det er det højeste antal nogensinde.

Fordelingen af mandater kan betyde, at Island for første gang får en regering bestående af fire eller fem partier.

Det kan give mere turbulens, siger professor i statskundskab Olafur Hardarson.

- Vi er ikke vant til at have fire eller fem partier sammen i en koalition. Mange mennesker mener, at sådanne koalitioner vil blive meget ustabile, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Den koalition, der nu har overlevet i fire år, består af tre vidt forskellige partier: det konservative Selvstændighedspartiet, midterpartiet Fremskridtspartiet samt Venstrepartiet - De grønne (VG), der ledes af Katrín Jakobsdóttir.

Efter lørdagens valg vil der være 15 mulige regeringskoalitioner, spår en prognose fra avisen Morgunblaðið.

- Der er ikke et klart alternativ til denne regering. Hvis den falder, og de ikke kan fortsætte, kan det være hvem som helst, der danner en ny koalition, siger politisk analytiker Eirikur Bergmann fra Bifröst Universitet til AFP.

Katrín Jakobsdóttir vil gerne have en embedsperiode mere. Men meningsmålingerne tyder på, at hendes regering ikke får lov at fortsætte i sin nuværende form.

Den 45-årige statsminister risikerer at blive skubbet af pinden af den nuværende finansminister, Bjarni Benediktsson.

Han leder det konservative Selvstændighedspartiet, der ser ud til bevare sin position som Islands største parti. Og han har erfaring fra 2017, hvor han var statsminister i ti måneder.

- Jeg er optimist, og jeg føler opbakning, sagde Benediktsson ved et valgmøde tidligere på ugen.

Ud over hans parti kan også Fremskridtspartiet, der ledes af tidligere statsminister Sigurdur Ingi Jóhannsson, blive en vigtig brik, når der skal sammensættes en ny regering.

Partiet, der ligger på den politiske midte, kan indgå i 13 ud af 15 mulige regeringskoalitioner ifølge prognosen fra Morgunblaðið.

Venstrepartiet - De grønne indgår i 12 af de 15 tænkelige scenarier.

Jakobsdóttir er ellers populær blandt islændingene. Hun har fået ros for sin oprigtighed, integritet og for håndtering af coronapandemien. De officielle tal viser, at smitten kun har kostet 33 mennesker livet i Island.

To ud af tre islandske vælgere peger på sundhed som valgets vigtigste tema, viser en måling ifølge tv-stationen RUV. Miljø og klima er det næstvigtigste spørgsmål, mens økonomi og skat kommer på en tredjeplads.

De første resultater ventes at komme kort tid efter, at valgstederne lukker klokken 22.00 lokal tid (midnat dansk tid). De endelige resultater og mandatfordelingen ventes klar søndag.