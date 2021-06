Valg i Etiopien bliver boykottet af flere oppositionspartier

Når vælgerne i Etiopien mandag skal stemme om et nyt parlament, bliver det ifølge premierminister Abiy Ahmed "nationens første forsøg på et frit og retfærdigt valg".

Den 44-årige Ahmed overtog magten i april 2018, da den daværende premierminister trak sig. Med løfter om at forene landets mange etniske grupper, sikre fred med nabolandet Eritrea og bekæmpe korruption blev han hurtigt en populær leder.

Hans reformer og resultater førte til, at han i 2019 blev tildelt Nobels fredspris.

Flere oppositionspartier er dog skeptiske over for premierministeren, skriver nyhedsbureauet AFP.

De beskylder Ahmeds regerende parti for at fremsætte trusler mod deres kandidater, og fra international side er der voksende kritik af Ahmed som følge af en væbnet konflikt i den nordlige Tigray-provins.

Siden kampe brød ud i 2020 mellem etiopiske styrker og tilhængere af det lokale styre i Tigray, er tusindvis af civile blevet dræbt og over to millioner fordrevet fra deres hjem.

Selv om Abiy har erklæret sejr i regionen, fortsætter kampene, og derfor er afstemningen i Tigray til parlamentsvalget udskudt på ubestemt tid.

I 64 andre af de andre af de 547 valgkredse i Etiopien er afstemningen udskudt til 6. september på grund af defekte stemmesedler og beskyldninger fra oppositionspolitikere om "uregelmæssigheder", skriver nyhedsbureauet AAP.

- Der har været grove overtrædelser, sagde Yusef Ibrahim, næstformand for partiet Amharas Nationale Bevægelse, tidligere i juni og hævdede, at hans parti reelt var blevet forhindret i at føre valgkampagne i flere regioner.

Søndag hævdede fem oppositionspartier i en fælleserklæring, at valgkampagner uden for hovedstaden, Addis Ababa, "er blevet skæmmet af alvorlige problemer, herunder drab, drabsforsøg og overfald på kandidater."

To fremtrædende oppositionspartier, OLF og OFC, boykotter afstemningen.

- Det bliver et fupvalg, siger formanden for OFC, Merera Gudina.

Parlamentsvalget skulle oprindeligt have fundet sted i august 2020, men det blev udskudt på grund af coronapandemien.

I alt skal der vælges 547 medlemmer til det føderale parlament, og lederen af det parti, som får flest stemmer, bliver premierminister.

Internationalt er der bekymring for, om valget kommer til at forløbe efter bogen. EU sender ikke observatører til det østafrikanske land, efter at en anmodning om at medbringe kommunikationsudstyr er blevet afvist.

USA's udenrigsministerium sagde i sidste uge, at det var "dybt bekymret" over de forhold, som valget skal holdes under.

Det seneste parlamentsvalg i Etiopien fandt sted i 2015.