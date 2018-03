Valg i Cuba indvarsler afslutning på Castro-æraen

Valgkamp i traditionel forstand med debatter, plakater og vælgermøder har der ikke været noget af, inden Cuba søndag sammensætter en ny nationalforsamling.

- Ingen udveksler løfter for at få stemmer eller praler af deres evner for at få tilhængere. Det er det sande og ekstraordinære udtryk for det, som vi stolt kalder det socialistiske demokrati, skrev den statsstyrede avis Granma for nylig.