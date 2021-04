Valg i Benin præget af protester mod præsidenten

Kritikere beskylder den siddende præsident for at forsøge at påvirke resultatet af valget ved at undertrykke oppositionens kandidater.

Oppositionen anklager præsidenten for at være i færd med at undergrave Benins status som et af Vestafrikas mest stabile demokratier.

To andre kandidater var opstillet ved søndagens præsidentvalg.

Det er Corentin Kohoue fra Demokraternes Parti og Alassane Soumanou fra partiet FCBE, der er dannet af tilhængere af Patrice Talons forgænger på posten.

Andre tidligere præsidentkandidater var ikke på stemmesedlen denne gang.

Lionel Zinsou, der blev nummer to efter Talon ved valget i 2016, havde ifølge oppositionen fået forbud mod at stille op i år. Det skyldes, at han angiveligt har overtrådt reglerne for at føre valgkamp.

Den kandidat, der blev nummer tre ved valget for fem år siden, lever i dag i eksil, efter at han blev dømt for narkosmugling i sit hjemland.

I ugen op til valget har der været demonstrationer i flere byer, og nogle steder udviklede det sig voldeligt.

Torsdag blev flere mennesker dræbt i byen Bantè i den vestlige del af landet.

Siden Talon kom til magten for fem år siden, er han blevet beskyldt for at slå hårdt ned på oppositionen. Mindst fem af hans politiske modstandere er blevet fængslet under hans styre.

Præsidenten selv minder om, at økonomien er i klar bedring under hans styre.

Talon er selv blevet mangemillionær på Benins bomuldsindustri. Landet er en af Afrikas største eksportører af bomuld.