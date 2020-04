Vagthund bebrejder Syrien for at kaste nervegas over landsby

Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) bebrejder for første gang specifikt det syriske styre for et angreb med kemiske våben i provinsen Hama i 2017.

Det oplyser organisationen onsdag i den første rapport fra et nyt efterforskningshold nedsat af OPCW. Efterforskerne har som mål at identificere gerningsmændene bag angreb i Syriens ni år lange borgerkrig.

Efter offentliggørelsen af rapporten har vestlige nationer og rettighedsgrupper fordømt Syrien.

Rapporten vil nu blive sendt videre til FN, som blandt andet skal beslutte, om der skal tages yderligere skridt og i så fald hvilke.

I marts 2017 kastede syriske jagerfly sarin ned over den nordlige landsby al-Lataminah, mens en militærhelikopter kastede en tønde fuld af klorin over den samme landsby, viser efterforskningen.

Ifølge efterforskerne fra OPCW er der "rimelig grund til at tro, at gerningsmændene bag angrebet var personer, der tilhørte det syriske luftforsvar".

Trods protester fra Syrien og Rusland indvilgede OPCW's medlemslande for to år siden i at give den Haag-baserede vagthund nye beføjelser til at kunne udpege, hvem der har skylden for de mange angreb i krigen i Syrien.

Indtil da havde OPCW kun haft mulighed for at konkludere, om der var brugt kemiske våben, men uden at navngive gerningsmændene.

OPCW har ikke kunnet identificere den præcise kommandokæde fra angrebet i marts 2017, men konkluderer, at ordren må være kommet fra højtstående kommandører.

- Angreb af en sådan strategisk karakter vil kun have fundet sted på baggrund af ordrer fra højtstående myndigheder i Syriens militærkommando, oplyser efterforskningsleder Santiago Onate-Laborde.

Vestlige nationer og menneskerettighedsgrupper roser OPCW-rapporten og siger, at den beviser Syriens fortsatte brug af kemiske våben mod sin egen befolkning.