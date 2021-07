Protesterne mod militærstyret fortsætter - dog i mindre omfang - i Myanmar, selv om hundredvis af mennesker er blevet dræbt og tusinder anholdt. Her er det i landets største by, Yangon, tidligere i juli.

Vagthund: Myanmars militær begår forbrydelser mod menneskeheden

Militæret i Myanmar har begået forbrydelser mod menneskeheden i form af drab på modstandere af militærkuppet for et halvt år siden og med anholdelser af tusindvis af politikere, journalister og aktivister.

Den anklage kommer fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch (HRW) lørdag.

Soldater og politi i det sydøstasiatiske land har i det halve år, militærstyret har været ved magten, begået drab, tortur og flere andre alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne.

Over 100 politikere, valgtilforordnede, journalister og aktivister er blevet anholdt og er derpå "forsvundet", skriver organisationen. Styret har nægtet at oplyse, hvor de befinder sig.

- Angrebene på befolkningen udgør forbrydelser mod menneskeheden, som de ansvarlige skal stilles til regnskab for, siger Brad Adams, der er direktør for HRW's Asien-kontor, i en udtalelse.

Militæret tog magten i Myanmar ved et kup i de tidlige morgentimer 1. februar. Det var den dag, hvor de nyvalgte medlemmer af landets parlament for første gang skulle samles efter valget i november 2020.

Aung San Suu Kyi og hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), vandt en jordskredssejr. Men generalerne hævder, at valget var præget af svindel.

Suu Kyi er nu en af flere politikere, der er sat i husarrest.

Kuppet førte til store demonstrationer over det meste af landet. Men efter et par uger begyndte militæret at skyde demonstranter og anholde aktivister. Det har afskrækket mange fra at fortsætte.

HRW fremlægger en række eksempler på, at anholdte er blevet voldtaget, tævet, truet med at blive skudt og på anden måde groft mishandlet.

Lørdag var der enkelte steder i Myanmar spredte protester mod militærstyret forud for halvårsdagen for kuppet.

I landets næststørste by, Mandalay, kørte studerende gennem byens gader på motorcykler med flag, der viser støtte til den afsatte regering.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Demonstranterne afviser, at det er muligt at forhandle med militærstyret om en tilbagevenden til civilt styre.

- Man kan ikke forhandle i en blodfejde, lyder det på et af demonstranternes skilte.

Ifølge AAPP, der er en støtteorganisation for politiske fanger i Myanmar, er mindst 6990 mennesker blevet anholdt siden kuppet for et halvt år siden.

Gruppens opgørelse viser, at mindst 939 civile er blevet dræbt. Militæret hævder, at tallet er overdrevet.

Mindst 22 af dem er ifølge Human Rights Watch blevet tortureret til døde, skriver Human Rights Watch.