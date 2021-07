Værste naturbrand i Cypern i nyere tid er under kontrol

Branden har kostet fire mennesker livet og hærget et skovområde samt store landbrugsarealer. Et stort antal huse er desuden brændt ned.

Specialfly, der er bygget til at nedkaste vandbomber over skovbrande, blev søndag sendt til Cypern fra Grækenland, Israel og britiske baser i Middelhavet.

De blev indsat for at bekæmpe flammerne over et område på omkring 55 kvadratkilometer ved Trodos Bjergene.

- Brandene, som brød ud lørdag, er under fuld kontrol nu mandag morgen klokken 08.00 (klokken 07.00 dansk tid, red.), hedder det i en erklæring fra Cyperns skovstyrelse.

Fire egyptiske landarbejdere, som var i 20'erne og 30'erne, omkom i branden, da de forsøgte at flygte til fods, efter at deres bil styrtede ned i en kløft.

Naturbranden betegnes som den værste siden oprettelsen af Den Cypriotiske Republik i 1960. Under den seneste brand er mindst 50 huse brændt ned, og ti landsbyer er blevet evakueret. Elledninger er også ødelagt i et stort område.

- Alt var et mareridt og et rent helvede her. Landsbyen var omringet af flammer, siger den 45-årige Akis Giorgiou fra bebyggelsen Arakapas.

Over 600 mand har været sat ind i bekæmpelsen af branden, som har fået næring fra en hedebølge. Der har været temperaturer på omkring 40 grader i Cypern i de seneste dage.

En 67-årig landmand er anholdt og varetægtsfængslet, fordi han er mistænkt for at have startet den enorme brand ved et uheld, da han ville afbrænde en stubmark.

Han risikerer at blive tiltalt for uagtsomt manddrab på de fire egyptere.

Republikken Cyperns regering er internationalt anerkendt som hele øens retmæssige regering, men den kontrollerer kun de sydlige to tredjedele af øen.

I 1974 besatte Tyrkiet den nordlige tredjedel af øen. Cypern har omkring 1,2 millioner indbyggere.