Væbnede gerningsmænd dræber 137 personer i Niger

Angrebsmændene ankom på motorcykler og begyndte at skyde på "alt, hvad der rørte sig" i landsbyerne Intazayene, Bakorat og Wistane, oplyser en lokal embedsmand.

Der er mistanke om, at angrebene er foretaget af jihadister.

Regeringen i Niger fordømmer angrebet i stærke vendinger.

- Ved at behandle civilbefolkningen systematisk som mål er disse væbnede forbrydere gået endnu et skridt på rædslens og brutalitetens vej, siger regeringstalsmand Zakaria Abdourahamane i en meddelelse, som blev læst op på tv mandag.

Lokale myndigheder havde tidligere mandag opgjort dødstallet til 60.

Med springet i dødstallet kan der være tale om en af de mest dødbringende massakrer nogensinde begået med et jihadistisk motiv i landet.

Regeringen har erklæret tre dages landesorg fra tirsdag.

- Sikkerheden vil blive styrket i regionen, og der er blevet påbegyndt en efterforskning for at finde dem, der begik disse kujonagtige, kriminelle handlinger, og bringe dem for retten, udtaler regeringen.

Mandag i sidste uge dræbte uidentificerede angrebsmænd 58 landsbybeboere i den nærliggende region Tillabery.