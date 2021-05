Vaccineturismen er blevet et udbredt fænomen i USA. Mange sydamerikanere erfarer, at det er mere sikkert at blive vaccineret i USA end i hjemlandet.

Vaccineturisme i USA hitter stort

Latinamerikanere i stor stil rejser til USA for at blive vaccineret. Rejsebureauer arrangerer turene, som især tiltrækker rige mennesker.

Tusindvis af latinamerikanere booker for tiden rejser til USA for at drage fordel af landets succesrige vaccinationsprogram.

I Syd- og Mellemamerika halter vaccineudrulningen, og her ligger ellers nogle af de lande, der er hårdest ramt af coronapandemien. Derfor ønsker folk ikke længere at vente på deres tur. Der er for lange udsigter.