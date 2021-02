Premierminister Benjamin Netanyahu fremviser her det grønne vaccinepas på sin telefon forud for en delvis genåbning søndag.

Vaccinerede israelere kan søndag gå til koncert - andre må vente

En delvis genåbning begynder søndag i Israel for blandt andet kulturlivet og hoteller. Men ikke alle er lige.

Et såkaldt grønt pas deler den israelske befolkning i to, når landet søndag tager næste skridt mod at genåbne efter nationens tredje nedlukning.

Det grønne pas kan man kun kan få en uge efter sin anden coronavaccination, eller hvis man er raskmeldt efter covid-19.

Fra søndag vil indehavere af passet have adgang til fitnesscentre, kulturbegivenheder, swimmingpools, hoteller og synagoger - alt sammen under en række krav om blandt andet afstand, skriver Jerusalem Post.

Er man vaccineret, er det simpelt at komme ind steder, hvor passet kræves.

Man kan enten fremvise det grønne pas på telefonen via en app eller have det printet ud. Og så skal man huske sit id. En ny, negativ coronatest kan også bruges i visse tilfælde.

Men har man ikke det, bliver man afvist.

- Det her er første skridt tilbage mod et næsten normalt liv, sagde Israels sundhedsminister, Yuli Edelstein, torsdag under en længere briefing om genåbningen.

Han tidligere kaldt det en "moralsk pligt" at blive vaccineret.

I begyndelsen af marts er det planen, at passet også skal give adgang til restauranter og barer.

Nogle steder bliver dog søndag åbnet for alle. Det gælder blandt andet butikscentre, markeder, museer, turistattraktioner og biblioteker. Også her gælder en række afstandskrav.

Israel er ifølge Jerusalem Post det land i verden, som samlet set har tilbragt længst tid under nedlukning.

Derfor er mange israelere ivrige efter at slippe fri af restriktionerne.

Ekspert i sundhedsjura og etik ved Haifa Universitet Maya Peled Raz siger til New York Times, at forskelsbehandling godt kan retfærdiggøres i nogle tilfælde.

- Det involverer måske, at nogle af individets rettigheder lider skade, men ikke al skade skal forbydes, hvis det er afbalanceret og legitimt i forhold til at nå et anerkendelsesværdigt mål, siger hun til avisen.

Men ikke alle mener, at det er fair.

32-årige Avichai Green siger til avisen The Guardian, at han ikke er blevet vaccineret, da han ikke stoler på, at regeringen vil være transparent.

- At stemple alle, som ikke er vaccinerede, som sygdomsspredere eller at begrænse bevægelsesfriheden for uvaccinerede, er et slag mod menneskerettighederne, siger han til avisen.

Landets seneste nedlukning begyndte i slutningen af december, men er i de seneste uger gradvist blevet slækket regionalt.

Byer med høje smittetal må opretholde en række restriktioner. Byer med mindre smitte har færre restriktioner og har blandt andet kunnet genåbne skoler i begrænset omfang.

Tirsdag denne uge nåede landet op på i alt fire millioner personer, der har fået første vaccinedosis. Der bor omkring ni millioner i Israel.