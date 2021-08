Vaccinerede får mere frihed i australsk stat trods smitterekord

Den australske delstat New South Wales har det seneste døgn registreret over 1000 nye smittetilfælde for første gang, siden pandemien begyndte.

Trods det rekordhøje antal smittede har delstatslederen i New South Wales, Gladys Berejiklian, annonceret, at der er en mindre lempelse på vej i den hårde nedlukning, der har stået på i snart ni uger, i delstatens største by, Sydney.

Fra mandag den 13. september kan vaccinerede voksne uden for Sydneys hårdest ramte områder mødes udendørs i grupper af fem.

I de hårdest ramte områder må borgere mødes til fritidsaktiviteter. Det skal samtidig være i overensstemmelse med et udgangsforbud, og mødet må ikke vare længere end en time.

Berejiklian opfordrer også delstatens virksomheder og industrier til at forberede sig på, at flere restriktioner lempes, når 70 procent af statens voksne befolkning er fuldt vaccineret.

- På det tidspunkt begynder tingene for alvor at genåbne, siger hun.

Torsdag er vaccinationsandelen i Australien på lidt over 31 procent, mens 54 procent har modtaget mindst et stik mod coronavirus.

De australske myndigheder er i gang med at udvikle en app, der skal dokumentere folks vaccinestatus.

Dermed stiller myndighederne også i udsigt, at der i den nærmeste fremtid kan være aktiviteter, hvor kun vaccinerede kan deltage eller få adgang til.

Delta-varianten har udfordret den australske regerings strategi om at have så tæt på nul smittede som overhovedet muligt.

På trods af den knap ni uger lange nedlukning, hvor det ikke har været tilladt at forlade hjemmet for andet end essentielle grunde, bliver antallet af daglige smittede ved med at stige.

Det har fået myndighederne til at ændre strategi og fokusere mere på vaccinationsraterne.

Ud over New South Wales er der også indført restriktioner i andre delstater som Victoria og i hovedstadsterritoriet, Australian Capital Territory.

Indtil videre er Australien kommet forholdsvist skånsomt igennem pandemien med 47.800 smittede og 989 coronarelaterede dødsfald. Der bor omkring 25 millioner i Australien.