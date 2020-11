Vaccineproducent advarer EU-lande mod tøven

Han siger, at lande, der har underskrevet aftaler, vil blive prioriteret.

- Det står klart, at en udsættelse ikke vil begrænse den totalt mængde, men det vil forsinke leveringerne, siger Stephane Bancel, som er topchef i Moderna.

EU-Kommissionen ønsker at nå frem til en aftale med Moderna om at få leveret millioner af doser af dets covid-19 vaccinekandidat til en pris på under 25 dollar (mindre end 157 kroner) per dosis. Det sagde en EU-kilde, der er involveret i forhandlingerne, til Reuters mandag.

Moderna oplyste mandag, at dens kandidat til vaccinen er 95 procent effektiv med at beskytte folk mod coronavirus, hvilket har øget håbet om at få afsluttet pandemien. Pfizer offentliggjorde lignende resultater i sidste uge om medicinalvirksomhedens kandidat til en vaccine.

Bancel, der er franskmand, siger, at USA allerede har reserveret 100 millioner doser siden begyndelsen af august, og adskillige millioner doser er nu oplagret, mens der ventes amerikanske godkendelser. Disse kommer formentligt i december.

Hen over sommeren førte Moderna drøftelser med EU-Kommissionen om levering af 80 millioner doser af vaccinen, men ingen kontrakt er indgået, siger Bancel fra sit selskabs hovedkvarter i Cambridge, Massachusetts.

Moderna, som har udviklet vaccinen i samarbejde med USA's Nationale Sundhedsinstitut, har indgået aftaler om leveringer til Canada, Japan, Israel, Qatar og Storbritannien, oplyser Bancel.

Omkring 30.000 personer har deltaget i de kliniske test i USA. Halvdelen af deltagerne fik to doser af vaccinen med fire ugers mellemrum.

Den anden halvdel af deltagerne fik placebo, et ikke virksomt stof. Den foreløbige analyse blev foretaget blandt de første 95 deltagere, der udviklede symptomer på covid-19.