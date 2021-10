Vaccinepionerer er blandt favoritter til Nobelpris i medicin

Når uddelingen af de prestigefyldte Nobelpriser mandag begynder med Nobelprisen i fysiologi eller medicin, så vil iagttagere med spænding følge, om forsøg på at bekæmpe coronapandemien bliver honoreret.

Modtageren af prisen ventes tidligst at blive offentliggjort klokken 11.30. Det sker ved Karolinska Institutet i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Der har på forhånd været talt om, at prisen i år kan gå til en, der har spillet en nøglerolle i at udvikle de mRNA-vacciner, der lige nu bruges til at vaccinere store dele af verdens befolkning mod coronavirus.

Videnskabsjournalist Ulrika Björksten nævnte søndag Katalin Kariko fra Ungarn og Drew Weissman fra USA, som pionerer inden for forskning af mRNA.

- Det vil være en fejl, hvis Nobelkomiteen ikke giver prisen til mRNA teknologi, sagde hun.

Omvendt forlyder det fra en række spilfirmaer ifølge dpa, at de tror på, at det bliver Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der modtager prisen.

Den kommende uge skal der også uddeles Nobelpriser i fysik, kemi og litteratur. Ugen slutter med uddelingen af den vel nok mest berømte pris, Nobels fredspris, hvilket sker på fredag.

Endeligt skal der også findes en modtager af Nobelprisen i økonomi i næste uge.

Nobelprisen i fysiologi eller medicin blev første gang uddelt i 1901.

Sidst år gik prisen til amerikanerne Harvey J. Alter, Charles M. Rice og briten Michael Houghton for at have opdaget hepatitis C-virusset i 1980'erne.

De egentlige priser, der består af en medalje og et diplom, uddeles først ved en begivenhed 10. december.

Som følge af pandemien har arrangørerne dog allerede besluttet, at ingen af prismodtagerne får lov at være fysisk til stede ved ceremonien i Stockholm.

Der følger 10 millioner svenske kroner med æren svarende til 7,3 millioner danske kroner.