Vaccinenægtere kan blive nægtet offentlig transport i Frankrig

Premierminister Jean Castex fik mandag opbakning til forslaget blandt sine ministre. Lovforslaget har til formål at danne juridisk ramme for håndteringen af sundhedskriser, herunder coronaviruspandemien.

Ifølge lovforslaget, som nu vil blive fremlagt for parlamentet, kan det blive nødvendigt med en negativ covid-19-test eller bevis for en "forebyggende behandling, herunder en vaccine" for at få "adgang til transport, bestemte steder samt visse aktiviteter".

Regeringens vaccineprogram går efter planen i gang på søndag, og myndighederne står allerede nu over for bred modstand mod vaccinen, der er blevet udviklet på rekordtid, efter at Europa blev ramt af pandemien tidligere i år.

Ifølge en meningsmåling foretaget af avisen Le Journal du Dimanche svarer 59 procent af de adspurgte i Frankrig, at de ikke ønsker at få vaccinen. Dermed er Frankrig et af de lande med størst vaccinemodstand i EU.