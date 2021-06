Vaccinenægtere i Filippinerne bliver truet med fængsel

Udmeldingen kommer efter meldinger om lavt fremmøde ved vaccinationscentre i hovedstaden Manila.

- Forstå mig ret. Landet befinder sig i en krise. Jeg er bare oprørt over filippinere, der ikke følger regeringens anvisninger, siger Duterte.

Frem til 20. juni er 2,1 million fuldt vaccineret i landet med 110 millioner indbyggere. Regeringen har et mål om, at 70 millioner skal være vaccineret inden årets udgang.

Præsident Duterte, der er blevet kritiseret for en hård tilgang for at inddæmme smittespredning fra coronavirusset, oplyser i tv-talen, at hans beslutning om ikke at genåbne skoler står ved magt.

Filippinerne kæmper aktuelt med et af de værste udbrud af coronasmitte i Asien. Der er konstateret over 1,3 millioner smittetilfælde og over 23.000 dødsfald i landet.

Det seneste døgn lyder opgørelsen fra Filippinerne på næsten 5300 nye smittetilfælde og 128 nye dødsfald ifølge Worldometers.

Den særligt smitsomme virusvariant kendt som Delta, der først blev opdaget i Indien, er der konstateret mindst 17 smittetilfælde af i Filippinerne, skriver avisen The Manila Times.

Det fik mandag præsident Duterte til at foretage en kovending med hensyn til ansigtsvisirer. På en pressebriefing tidligere mandag meddelte hans talsmand, Harry Roque, at der ikke længere er krav om at bære visirer udendørs.

Men senere mandag trak Duterte den udmelding tilbage.

- I henhold til råd fra sundhedseksperter og i lyset af Delta-varianten erklærer Duterte, at det stadig er obligatorisk at bære visirer både indendørs og udendørs, meddelte talsmanden.