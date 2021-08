Vaccineleverandør til EU udskyder godkendelse igen

Onsdag indgik EU-Kommissionen en aftale med Novavax om at levere i alt op til 200 millioner doser af coronavaccinen.

Vaccineproducenten Novavax har endnu engang udskudt at ansøge om godkendelse af selskabets coronavaccine hos den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, skriver Reuters.

Novavax havde tidligere meddelt, at selskabet forventede at kunne søge om godkendelse i USA, Europa og andre steder i slutningen af september.

Det handler om at få "valideret" vaccinens produktion hos de amerikanske myndigheder, siger Stanley Erck, der er administrerende direktør.

Ifølge ham har andre landes sundhedsmyndigheder skubbet mere på for at få Novavax godkendt.

Selskabet har gentagne gange udskudt myndighedsdokumentation og frister for at øge produktionen.

Det skyldes blandt andet, at selskabet havde svært ved at få tilstrækkeligt med materiale og udstyr til at producere vaccinen.

Novavax siger, at det har søgt om godkendelse i Indien, Indonesien og Filippinerne.

Derudover har Novavax planer om at søge om godkendelse hos Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der har det globale vaccineprogram Covax.

Efter udmeldingen om udskydelsen er kursen på Novavax' aktie faldet med 8,5 procent.

Stanley Erck, der er administrerende direktør i Novavax, forventer, at selskabet i 2021 bliver en storleverandør af vacciner til lande med lav og middel indkomst.

Vaccineproducenten har tidligere meddelt, at vaccinen er over 90 procent effektiv, og at den beskytter mod alle varianter af virusset.

Novavax forventer at kunne producere 100 millioner doser om måneden i det indeværende kvartal og 150 millioner doser inden årets fjerde kvartal.

