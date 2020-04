Vaccinelæge: Jeg blev fyret for at betvivle Trump-promoveret middel

Sådan lyder påstanden fra Rick Bright, der nu er tidligere direktør for Styrelsen for Avanceret Biomedicinsk Forskning og Udvikling (Barda), i en meddelelse til amerikanske medier.

I en udtalelse siger Bright, at han ikke kunne stå inde for en officiel anbefaling af midlet, der flere gange af præsident Donald Trump har været fremhævet som en mulig behandling for Covid-19.

Myndigheden Barda spiller en nøglerolle i udviklingen af behandling, indkøb af vacciner og pandemiberedskabet i USA ifølge Reuters.

Tirsdag blev Bright indsat i en smallere rolle som leder af et offentligt-privat partnerskab under sundhedsmyndighederne.

- Mens jeg er klar til at se på alle muligheder og at tænke "uden for boksen", så modsatte jeg mig med rette forsøget på at give et uefterprøvet lægemiddel til den amerikanske offentlighed, siger Bright i en udtalelse ifølge Reuters.

Bright vil nu en indgive en klage til højere instanser i de amerikanske sundhedsmyndigheder.

- Jeg mener, at denne forflytning skete som en reaktion på min insisteren på, at regeringen bør investere millionerne tildelt af Kongressen i sikre og videnskabeligt efterprøvede løsninger. Ikke i midler, vacciner og andre teknologier, der mangler videnskabelig efterprøvning, siger Bright i udtalelsen ifølge New York Times.

- Jeg råber op, fordi videnskaben - ikke politik eller nepotisme - skal vise vejen i kampen mod dette dødelige virus.

Trump blev adspurgt til Brights forflytning under coronapressemødet tirsdag lokal tid:

- Jeg har aldrig hørt om ham. En fyr sagde, at han blev fjernet fra et job. Måske blev han, måske blev han ikke. Man ville være nødt til at høre begge parter, sagde Trump ifølge Reuters.

Efter at flere studier har sået tvivl om effekten af klorokin, har Donald Trump på det seneste udtalt sig lidt mere varsomt om midlets effekt.

Reuters beskriver, at amerikanske læger i mangel på kendte behandlinger har anvendt hydroxiklorokin og klorokin til patienter med svigtende helbred, efter at mindre studier har antydet en mulig effekt.

Nogle har fortalt, at de er blevet presset af patienter til at anvende midlet.