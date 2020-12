Vaccine får OECD til at tro på ny global vækst i 2021

De vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation (OECD) tror på, at den globale økonomi i 2021 kan vende tilbage til niveauet før coronakrisen. Det vil en vaccine mod covid-19 hjælpe med til.

Udsigten til, at flere vacciner inden for de næste uger er på vej mod corona, har skabt en forsigtig optimisme. Det kommer efter et år med 1,4 millioner døde med covid-19.

- For første gang, siden pandemien begyndte, er der nu håb om en lysere fremtid, skriver OECD's cheføkonomom, Laurence Boone.

- Fremskridt med vaccinen og behandlingen har øget forventningerne, og usikkerheden er vigende, konstaterer han.

OECD ser et fald i den globale vækst i 2020 på 4,2 procent. Men det vil blive afløst af en fremgang på 4,2 procent i 2021.