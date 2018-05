Våbenlobby i USA får Oliver North som ny leder

Oliver North vil med al sandsynlighed inden for et par uger stå i spidsen for National Rifle Association (NRA), der er en magtfuld lobby for våbenejeres rettigheder i USA.

- Den pensionerede oberstløjtnant Oliver North bliver inden for få uger præsident for NRA, efter processen blev sat i gang af NRA's bestyrelsen denne morgen, skriver NRA i en meddelelse.

Oliver North er hidtil nok mest kendt for sin rolle i Iran-Contra-skandalen.

Her indrømmede han at have løjet over for den amerikanske kongres om sin rolle i de ulovlige våbensalg til Iran og de lige så ulovlige pengeoverførsler til de nicaraguanske contraer.

Ikke desto mindre ser NRA's vicepræsident og direktør, Wayne LaPierre, frem til Oliver Norths tiltræden.

- Dette er den mest spændende nyhed for vores medlemmer, siden Charlton Heston blev præsident for vores organisation, siger han i en pressemeddelelse.

- Oliver North er en legendarisk kriger for amerikansk frihed, en begavet kommunikatør og en dygtig leder. I disse tider kan jeg ikke forstille mig nogen bedre til at være vores præsident.

Den kommende NRA-formand afløser Pete Brownell på posten. Brownell har offentliggjort, at han vil dedikere sig sine forretninger.

Modsatte vej kommer Oliver North fra en position som kommentator på tv-stationen Fox News.

- Jeg er beæret over at blive valgt af NRA's bestyrelse til snart at tjene som denne ærefulde organisations præsident, siger Oliver North i NRA's pressemeddelelse.

- Jeg sætter pris på, at bestyrelsen indleder en proces, der giver mig et par uger til at få styr på mine affærer, og jeg er ivrig efter at komme godt ud af starthullerne som NRA-præsident.

NRA har efter eget udsagn næsten fem millioner medlemmer i USA.