VM-topscorer blev en feteret tv-stjerne



I juni 1986 blev Gary Lineker verdensberømt på 25 minutter. På en skoldhed dag i det nordlige Mexico oplevede den engelske fodboldangriber et højdepunkt i karrieren.

Det skete, da han scorede tre hurtige mål i en VM-kamp mod Polen. Med den bedrift frelste Lineker, der 30. november fylder 60, ikke bare det engelske landshold fra en sviende VM-fiasko.

Han voksede fra den ene dag til den anden til en regulær verdensstjerne. Nu var han ikke længere "kun" en målfarlig angriber i den engelske liga. Da VM var slut, havde Lineker scoret yderligere tre gange. Han var også blevet hele turneringens topscorer.

VM-berømmelsen indbragte ham en kontrakt med den spanske storklub Barcelona. Her spillede han i tre år, inden han i 1989 vendte tilbage til England og tørnede ud for Tottenham.

Men det er især de i alt 48 mål for landsholdet, der har sikret Lineker evig plads i den engelske fodboldhistorie. Da daværende landstræner Graham Taylor tillod sig at skifte stjerneangriberen ud i det, der skulle blive hans sidste landskamp, blev Taylor nærmest lagt for had i pressen.

Efter at Lineker havde ladet sin aktive fodboldtid rinde ud med et lukrativt ophold i Japan, indledte han en tv-karriere. Den kører fortsat på højeste blus.

Siden 1999 har han været vært på BBC's fodboldflagskib "Match of the day", der har fastholdt hans status som en af landets mest kendte ansigter.

Jobbet har givet ham en enorm platform på sociale medier. Ikke mindst på Twitter. Her bliver hans 7,7 millioner følgere jævnligt fodret med en blanding af vittige indfald, fodboldkommentarer og Linekers politiske synspunkter og markante modstand mod brexit.

Det har givet ham kritik fra især konservative politikere og i den mere højresnoede del af pressen. Og Linekers åbenmundethed er ikke uproblematisk i rollen som frontfigur på den hæderkronede tv-station.

I september bad BBC ham om at være mere afdæmpet på Twitter. Men samtidig forlængede Lineker sin kontrakt frem til 2025.

Der er altså ikke udsigt til, at den tidligere fodboldstjerne lige foreløbig mister den markante plads i den offentlige bevidsthed, som han har haft lige siden den VM-kamp mod Polen i 1986.

