Uvaccinerede familier skal flage med rødt under udbrud i Samoa

Familier i Samoa med medlemmer, der endnu ikke er blevet vaccineret mod mæslinger, er blevet bedt om at sætte et rødt flag op foran deres hjem.

Udbruddet har hidtil kostet 60 personer livet. Langt størstedelen af de døde er børn - herunder 52 børn på under fire år.

Det viser de nyeste officielle tal onsdag.

Den lille østat i Stillehavet har omkring 200.000 indbyggere.

Torsdag og fredag sætter landets myndigheder gang i en stor kampagne for at få vaccineret befolkningen. Blandt andet lukker en lang række offentlige myndigheder, så offentligt ansatte kan bidrage til indsatsen.

Samoa har erklæret undtagelsestilstand som følge af udbruddet. Det betyder også, at det er blevet lovpligtigt at få vaccine mod mæslinger.

- Offentligheden rådes hermed til at fremvise et rødt klæde eller rødt flag foran deres hjem og nær vejen for at indikere, at der er familiemedlemmer, der ikke er blevet vaccineret.

- Den røde markering gør det nemmere for hold at identificere de hjem, hvor der er brug for vacciner, lyder det i en offentlig meddelelse.

Nye tal fra onsdag viser, at 171 personer er blevet smittet med mæslinger det seneste døgn i Samoa. Dermed er i alt 4052 blevet smittet.

Vaccinationerne i Samoa har de seneste uger primært været henvendt til børn. Regeringen har dog valgt at udvide vaccinationsprogrammet, så det inkluderer hele befolkningen.

Det forlyder, at 55 procent af befolkningen nu er immune over for mæslinger. Det er en stigning fra 30 procent før udbruddet.

Samoa ligger i Stillehavet cirka midtvejs mellem New Zealand og Hawaii.