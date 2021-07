Uvaccinerede driver amerikanske indlæggelsestal i vejret

Covid-19 er blevet en "pandemi for de uvaccinerede", lyder det fra direktør for amerikansk sundhedsmyndighed.

Antallet af smittede og indlagte stiger i USA, mens Delta-varianten spreder sig.

Det skriver nyhedsbureauet dpa fredag.

Dermed bliver især amerikanere, som ikke er blevet vaccineret, udsat for fare, lyder det fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

I løbet af de seneste syv dage er antallet af indlæggelser steget med 36 procent i forhold til ugen forinden i USA.

Dagligt blev der den seneste uge i gennemsnit indlagt omkring 2790 amerikanere med covid-19. Cirka 97 procent af dem var uvaccinerede.

- Der er en klar besked i dette: Det her en pandemi for de uvaccinerede, siger direktøren for CDC, Rochelle Walensky, fredag ifølge dpa.

Hun opfordrer indtrængende amerikanere til at lade sig vaccinere.

Samtidig indleder Det Hvide Hus en kamp mod misinformation om vacciner. Det skriver CNN.

Talsperson i Det Hvide Hus Jen Psaki opfordrer således tech-giganter som Facebook til at få styr på en meget lille gruppe af mennesker, der ifølge den amerikanske regering står for en stor del af misinformationen på sociale medier om coronavacciner.

- Der er omkring 12 mennesker, der producer 65 procent af antivaccine-misinformationen på de sociale medier, siger Psaki torsdag ifølge CNN.

Den amerikanske regering ønsker hårdere tiltag over for gruppen, og torsdag skulle stemningen have været "anspændt" ved møder mellem Biden-administrationen og Facebook. Det oplyser en anonym kilde til CNN.

Lige over 59 procent af amerikanerne er blevet færdigvaccineret. Det skriver dpa.

Men i nogle dele af landet, blandt andet i flere sydstater, er vaccineraterne lavere - og her foregår også hoveddelen af smitten.

Blot fire stater stod for 40 procent af alle de amerikanske smittetilfælde i sidste uge, og en ud af fem smittede kom fra Florida, oplyser Det Hvide Hus' covid-19-responskoordinator, Jeff Zients.

Nogle gode nyheder var der dog også. De fem stater med højest smittetal - Florida, Louisiana, Missouri, Nevada og Arkansas - har nemlig også en højere rate af nyvaccinerede end det nationale gennemsnit.