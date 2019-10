Usikkerhed forude: Centralbank i USA sænker renten igen

Det er blevet besluttet på et møde onsdag i centralbankens styrekomité, skriver flere medier - blandet andet nyhedsbureauet AFP.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sænker sin toneangivende rente med 0,25 procentpoint til et spænd på 1,5 til 1,75 procent.

Selv om det er tredje rentenedsættelse på bare tre måneder hos Federal Reserve, var det ventet blandt analytikere, at den amerikanske centralbanke ville sænke renten endnu en gang.

Internt hos Federal Reserve var der dog uenighed på onsdagens møde om, hvorvidt det er det rette træk at sænke renten yderligere.

Således blev rentesænkningen vedtaget med støtte fra otte ud af de ti medlemmer af bankens bestyrelse, der har stemmeret.

I forbindelse med rentenedsættelsen har den amerikanske centralbank ifølge AFP givet udtryk for, at det er mindre sandsynligt, at den toneangivende rente bliver nedsat endnu engang, når der skal tages stilling til renten i december.

Rentenedsættelsen skal ifølge analytikere ses som en reaktion på, at krisefrygten i amerikansk økonomi er steget de seneste måneder.

Cheføkonom Tore Stramer fra brancheorganisationen Dansk Erhverv forklarer:

- Det skyldes primært, at handelskrigen mellem USA og Kina har kastet grus i den globale vækstmaskine, hvilket har ramt den amerikanske industri hårdt.

- Dertil er der tegn på, at jobvæksten i USA er bremset op og virksomhederne har samtidig skruet ned for deres beskæftigelsesforventninger.

Tore Stramer mener derfor, at den amerikanske centralbank gør klogt i at økonomien "et lille skub i ryggen" med den annoncerede rentenedsættelse.

Samme vurdering har chefanalytiker Allan Sørensen fra Dansk Industri.

Han som påpeger, at rentenedsættelsen er en manøvre til at imødegå en forestående økonomisk afmatning.

- Amerikansk økonomi har det fortsat fint, men FED (Federal Reserve, red.) forsøger at være på forkant med situationen. Der er flere tegn på, at økonomien er på vej til at vende, og derfor kan det være fornuftigt af FED at reagere, siger Allan Sørensen.

Normalt er en rentesænkning en måde for centralbanken at stimulere lysten til at låne penge og foretage investeringer.

Derfor bruges det oftest i nedgangstider.

Et tiltag fra centralbanken tager dog tid, før det får effekt i den brede amerikanske økonomi.

Den aktuelle rentenedsættelse sker på et tidspunkt, hvor den amerikanske økonomi har det godt, men hvor der er udsikkerhed om den forestående tid.