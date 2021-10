Usbekistans reformpræsident spås sejr i kritiseret valg

Der stiller nemlig ikke nogen egentlig opposition op til valget, som kritiseres for ikke at leve op til demokratiske principper.

Stemmeafgivningen er søndag gået i gang i Usbekistan, hvor præsident Sjavkat Mirzijojev, der over en årrække har åbnet den tidligere sovjetrepublik for udlandet, står til stensikkert genvalg.

Landets valgmyndigheder har søndag eftermiddag lokal tid erklæret, at der er blevet afgivet nok stemmer til, at valget er gyldigt. Den minimale deltagelse på 33 procent er nemlig opnået.

Den 64-årige siddende præsident fik 88,6 procent af stemmerne, da landet senest gik til præsidentvalg for fem år siden. Han ventes også denne gang at vinde stort.

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har på forhånd kritiseret valget på en rækkepunkter.

Blandt andet er der ifølge OSCE ikke registreret nogen oppositionspartier. Yderligere har forsamlingsfriheden været indskrænker, og medier har ikke kunnet agere frit.

Det er muligt at stemme på fire andre kandidater til valget. Men de er ikke særligt velkendte og kommer fra partier, der er loyale over for regeringen.

Mirzijojev har siddet på magten i det gasrige land siden 2016. Her døde hans forgænger, Islam Karimov, i en alder af 78 år.

Under Karimov var forholdet til Rusland og Vesten blevet anstrengt. Men det har den nuværende præsident forsøgt at rette op på.

Blandt andet har han stået for en ny økonomisk kurs, hvor visumkrav til vestlige turister er blevet mindre strikse. Derudover har man forsøgt at lokke udenlandske investorer til med skattefordele.

Yderligere har Mirzijojev talt for at fremme forbindelserne til Afghanistan.

Således har han lovet at hjælpe nabolandet, som efter Talibans nylige magtovertagelse står over for en dyb humanitær og økonomisk krise.

- Vores vigtigste opgave er at gøre Centralasien til en velstående og værdig region, der udvikler sig, siger han.

Valgstederne står til at lukke klokken 20.00 lokal tid. Foreløbige resultater ventes mandag.

Der bor i alt cirka 34 millioner mennesker i landet, som grænser op til Afghanistan.