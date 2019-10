Uruguay har kurs mod ny valgrunde efter tæt valg

Hans nærmeste rival, den konservative Luis Lacalle Pou, står til 35 procent af stemmerne.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag morgen dansk tid.

Dermed bliver en anden valgrunde nødvendig.

Det skyldes, at det kræver mindst 50 procent af stemmerne for at vinde i første valgrunde.

Venstreorienterede Bred Front har siddet på magten i Uruguay i mere end 14 år.

Ved dette valg står den over for en konservativ fløj, der af flere er blevet spået til at være på vej frem igen.

- Jeg ønsker min modstander i den anden runde tillykke, siger Bred Front-leder Martinez ifølge Reuters.

I et tweet tilføjer han:

- Jeg vil fortsat gøre, hvad jeg kan for at sikre stabilitet og vished. Uruguay må fortsætte med at vokse, fordele velfærden og være en nation, der bygger på retfærdighed.

Uruguay stemmer ikke kun om en efterfølger til den afgående præsident fra Bred Front, Tabara Vazquez.

Der bliver også stemt om reformer af landets forfatning, hvilket blandt andet inkluderer oprettelsen af et nyt militærpoliti.

Uruguay har længe været regnet som en fredelig og stabil del af en ofte turbulent region.

Men det seneste år har der været en markant stigning i visse typer af vold og kriminalitet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Afstemningen finder sted, samtidig med at nabolandet Argentina går til valg, og mens uro og protester præger lande som Ecuador, Chile og Bolivia.