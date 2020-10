Tyske betjente på vej ind for at rydde det besatte hus i Liebigstrasse 34 i Berlin. 1500 betjente er sat ind for at opretholde ro og orden i den tyske hovedstad.

Uroligheder under politiets rydning af besat bygning i Berlin

Tysk politi er kort efter klokken otte fredag morgen rykket ind i et ungdomshus i Berlin, der i flere årtier har været holdt besat af anarkister og radikalt venstreorienterede.

Politiet har brugt blandt andet brækjern og kædesave for at bryde barrikaderne omkring huset ned, skriver nyhedsbureauet dpa.

Avisen Bild skriver, at flere end 30 personer i bygningen er ført væk af politiet. De blev ført gennem et vindue, hvor betjente tidligere tiltvang sig adgang til bygningen efter at være kravlet op på stiger.

En af husets beboere ville ikke følge med frivilligt og måtte bæres væk af betjentene.

Flere hundrede demonstranter har på afstand fulgt rydningen af huset i bydelen Friedrichshain. Bygningen har tilnavnet "Liebig 34" - i Liebigstrasse 34.

Bygningen skulle ryddes, efter at en tiårig kommerciel lejekontrakt udløb for over to år siden.

1500 politifolk er udkommanderet til at holde ro og orden under rydningen.

Men længere væk fra bygningen har demonstranter med sorte hætter heftige sammenstød med politiet, og der er undervejs blevet kastet med flasker.

- I de tilstødende gader er vores kolleger mange steder blevet angrebet af persongrupper, nogle gange alvorligt, skriver Berlins politi på Twitter.

Liebig 34 regnes som et af de sidste symbolprojekter på den venstreradikale scene i Berlin. Bygningen har været besat siden 1990.