Uroligheder brød ud i Malmø efter afbrænding af Koranen

Der opstod fredag aften uroligheder ved boligkvarteret Rosengården i Malmø i Sverige. Det skete som reaktion på en afbrænding af Koranen tidligere på dagen.

Tidligt lørdag morgen er der dog igen forholdsvist roligt, skriver det svenske medie SVT.

Ifølge nyhedsbureauet TT var det medlemmer af det danske parti Stram Kurs, der havde brændt Koranen af.

Politiet var massivt til stede i området omkring boligkvarteret. Demonstranterne spærrede kørebanen flere steder, og der blev afbrændt bildæk, affyret fyrværkeri og kastet med sten mod politiet i forbindelse med urolighederne. Flere politibiler og en ambulance blev beskadiget.

Ifølge SVT's journalister på stedet var mange af de samlede oprørte over afbrændingen af Koranen.

Afbrændingen fandt sted i industriområdet Emilstorp i nærheden af Rosengården, skriver TT.

Det var meningen, at lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, fredag skulle have deltaget i en demonstration i Malmø.

Men han blev på vejen stoppet af svensk politi, der gav ham to års indrejseforbud til Sverige. Det skyldes, at de svenske myndigheder vurderer, at der er en risiko for, at han begår kriminalitet.

Rasmus Paludan skulle have deltaget i en demonstration planlagt af den svenske gadekunstner Dan Park, som tidligere er dømt for racisme.

Men demonstrationen blev afblæst af de svenske myndigheder, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

I stedet blev der afholdt en ikke-godkendt demonstration ved Stortorget i Malmø. Her blev tre personer anholdt og sigtet for racisme. Disse personer skulle også være fra Stram Kurs.

Uroen i Malmø begyndte ifølge TT omkring klokken 19.

TT skrev klokken 01.25, at urolighederne stadig var i gang i den svenske by.

Her havde hundredvis af mennesker forsamlet sig ved Amiralsgatan, hvor de blokerede veje og brændte affald af.

En mindre del af gruppen kastede også brændende genstande, sten og andre ting efter politiet, der reagerede ved at rykke frem og anholde flere personer.

Lørdag morgen oplyser politiet ifølge SVT, at der siden klokken 03.00 har været mere roligt. Det vurderes, at urolighederne kulminerede omkring midnat.