Uro rammer brasilianske byer i protest mod sort mands død

Demonstrationer brød ud i flere byer i Brasilien fredag lokal tid i protest mod en episode, hvor en sort mand døde efter at være blevet slået gentagne gange af sikkerhedsvagter ved et supermarked.

Episoden, der har skabt vrede, fandt sted sent torsdag, da en mand truede med at angribe en ansat i et supermarked, som ejes af kæden Carrefour, i byen Porto Alegre.