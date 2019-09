Uro optrappes i Hongkong op til 70-årsdag i Kina

Mens Kinas kommunistparti gør klar til pompøse festligheder for at markere 70-årsdagen for oprettelsen af Folkerepublikken kom det søndag til nye voldsomme gadekampe i Hongkong.

Den kinesiske hovedstad kommer tirsdag til at ryste under den tordnende larm fra kampvogne, missilramper og 15.000 marcherende soldater, som kommer til at hylde kommunistpartiets leder, præsident Xi Jinping, på Den Himmelske Freds Plads.

Urolighederne i Hongkong fortsætter på fjerde måned og truer med at kaste lange skygger ind over de store ceremonier i Beijing. Mange aktivister kalkulerer med at få ekstra opmærksomhed i de kommende dage. Den kinesiske nationaldag har de omdøbt til "Sorgens dag".

Gadekampene søndag i den tidligere britiske krokoloni betegnes som de mest intense i flere uger. Politi anvendte både tåregas, gummikugler, peberspray og vandkanoner mod de overvejende unge aktiviser, hvoraf en del kastede med sten og benzinbomber.

Demonstranterne i Hongkong har på sociale medier opfordret til "anti-totalitære aktioner" mod Kina. Der var søndag protestmarcher i Australien og i Taiwan. I Europa og Nordamerika var der senere på dagen planlagt over 40.

I Hongkong blev en del personer anholdt, da tusindvis af aktivister marcherede mod regeringskvarteret. De råbte slagord som "Støt op bag Hongkong, kæmp for frihed".

Mange af demonstranterne i Hongkong var søndag som sædvanligt klædt i sort og bar paraplyer og plakater med slagord om demokrati. En del er også forsynet med britiske og amerikanske flag.

Hongkong har haft delvist selvstyre siden territoriet blev tilbageført til Kina i 1997.

Demonstranterne kræver større demokratisk frihed på et tidspunkt hvor Kinas kommunistiske ledelse beskyldes for at begrænse demokratiske rettigheder mere og mere.

Som noget nyt skal Kinas journalister fremover til loyalitetseksamen. Her skal de bevise deres troskab mod partiet og præsident Xi Jinping for at beholde deres pressekort. Det oplyser organisationen Journalister Uden Grænser, som kæmper mod overgreb og undertrykkelse af journalister og mediearbejdere verden over.

