Uro i Israel forud for indsættelse af ny regering

Den nye regering vil blive indsat søndag efter flere udsættelser.

Netanyahu og den nye regerings øvrige medlemmer indsættes, efter at Netanyahu og hans højreorienterede Likudblok har indgået en aftale med centrum-højrepolitikeren Benny Gantz og dennes parti Blå og Hvid.

Aftalen indebærer, at Netanyahu og Gantz på skift indtager premierministerposten. Netanyahu tager den første periode på 18 måneder.

Israel har haft tre valg på mindre end et år, men ingen af dem gav nogen af fløjene et klart mandat.

Heller ikke ved det seneste valg 2. marts formåede hverken Blå og Hvid eller Likud at sikre sig et flertal i parlamentet.

Derfor kom det til langstrakte forhandlinger om den nye regering, og både Gantz og Netanyahu var under pres for at samles og give landet en sjælden periode med politisk ro, mens coronaudbruddet raser.

Netanyahu er allerede i dag Israels længst siddende premierminister med sammenlagt mere end 14 år på posten.

Gantz, der tidligere var øverste chef i Israels hær, har kun været i politik siden december 2018, hvor han grundlagde midterpartiet Blå og Hvid. Partiet er senere blevet delt i to på grund af uenighed om Gantz ' alliance med Netanyahu og hans nationalkonservative Likud.

Den 70-årige Netanyahu står foran en retssag om korruption. Han er tiltalt for at have fået gaver og positiv presseomtale af israelske mediechefer. Til gengæld skulle han angiveligt have tilgodeset deres forretningsinteresser.