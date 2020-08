Uro i Hviderusland efter påstået storsejr til præsident

- Der kan ikke være tale om at anerkende et sådant valgresultat, siger Tikhanovskajas talskvinde, Anna Krasulina, til dpa på valgaftenen i en åben udfordring af Lukasjenkpos regime.

Svetlana Tikhanovskaja, som var den stærkeste udfordrer til den hviderussiske præsident ved søndagens præsidentvalg, siger, at hun ikke anerkender at have lidt nederlag ved valget.

- Dette resultat ligger milevidt fra nogen virkelighed, siger hun

Ifølge myndighederne fik Lukasjenko omkring 80 procent af stemmerne. Der er udbrudt protester og gadekampe i Minsk og andre byer efter offentliggørelsen af en officiel måling fra valgkommissionen. Målingen giver Tikhanovskaja 6,8 procent af stemmerne, som dermed blev nummer to ifølge valgkommissionen.

Lukasjenko har været præsident i Hviderusland i flere årtier og bliver beskrevet som Europas sidste diktator.

Der udbrød gadekampe i Minsk mellem demonstranter og politi sent søndag aften efter præsidentvalget. Politiet anvendte chokgranater mod demonstranter i Minsk, der råbte, at stemmeoptællingen var svindel, siger øjenvidner og lokale medierapporter.

I det centrale Minsk kørte en politibil ind i en folkemængde, som demonstrerede. Snesevis af personer blev anholdt. Der var samtidig demonstrationer i adskillige andre byer.

Bloggeren Sergej Tikhanovskij var en af Lukasjenkos udfordrere ved valget, indtil han blev fængslet. Det fik hans kone, Svetlana Tikhanovskaja, til at træde i hans sted.

Hun har ved demonstrationer i hovedstaden, Minsk, kunnet samle titusinder af mennesker, der udtrykker deres lede over præsidenten.

Den 37-årige sproglærer og oversætter, som er mor til to, fremstår som den vigtigste udfordrer til Lukasjenko, der har styret landet med jernhånd i 26 år.

- Jeg elsker min mand så meget, at jeg fortsætter, hvor han slap. Jeg personificerer folks håb. De længes efter forandring, sagde hun op til valget til AFP.

Hun sagde dagen før valget, at Lukasjenko og hans allierede ville snyde med stemmeoptællingen.

- Der er ikke noget håb om, at de vil tælle stemmer på ærlig vis. Vi må være realistiske, sagde Tikhanovskaja til AFP lørdag.

Hun oplyste, at oppositionen vil gennemføre en alternativ stemmeoptælling.

Ingen uafhængige observatører har kunnet kigge valgmyndighederne i kortene.

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) bekræftede for få dage siden, at det ikke ville have observatører på plads.