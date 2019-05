Uret tikker for Netanyahu og hans regeringsdrømme

Dermed mangler partiet kun ét mandat mere for at have flertal, meddeler det ifølge Reuters.

Oplysningen bestrides af et af de mindre partier, Kulanu, som Likud hævder at have en aftale med.

- Kulanu har ikke underskrevet en aftale om en koalition, skriver partiet på Twitter.

Netanyahu skal inden midnat lokal tid have en ny regering på plads. Ellers er der risiko for, at Israel skal holde nyvalg.

Men der er opstået tvivl, om han kan få sit ønske opfyldt om en femte embedsperiode i træk.

Hans tidligere forsvarsminister Avigdor Liberman stiller som betingelse for at være i koalition med ultraortodokse partier, at der laves om på reglerne om værnepligt.

Den sekulære Lieberman står fast på et krav om, at ultraortodokse jøder skal aftjene værnepligt ligesom alle andre.

Arbejderpartiet, som ellers ligger et stykke fra Netanyahu og Likud rent politisk, meddeler, at partiet har takket nej til at indgå i en koalition med Likud.

Kilder i Israels politiske liv siger ifølge Reuters, at Netanyahu - sideløbende med, at han forsøger at samle en koalition - også taler med andre politiske ledere om at stemme for at opløse parlamentet og udskrive nyvalg.

Hvis han ikke formår at samle 61 mandater inden midnat lokal tid, kan præsident Reuven Rivlin give en anden politisk leder til opgave at forsøge at danne en regering.