Universitet i USA indgår milliardforlig i sager om sexovergreb

Hundredvis af kvinder har beskyldt amerikansk universitets-gynækolog for overgreb. Nu er der indgået forlig.

Et universitet i Californien har indgået et forlig på 852 millioner dollar med over 700 kvinder i sag om seksuelle overgreb.

Det oplyser advokater for kvinderne torsdag, skriver nyhedsbureauet AP.

Beløbet svarer til næsten 5,4 milliarder kroner og menes at være rekord for en sag af den karakter.

I centrum for sagen står den nu 74-årig gynækolog George Tyndall, der arbejdede på The University of Southern California (USC) i næsten tre årtier.

Han står over for 35 strafbare forhold for påståede seksuelle forseelser mellem 2009 og 2016. Lægen har afvist påstandene og erklæret sig ikke skyldig. Han er løsladt mod kaution og afventer en retssag.

Universitetet har tidligere - i 2018 - indvilget i at betale 215 millioner dollar i et forlig i et gruppesøgsmål anlagt af andre af gynækologens patienter.

Med torsdagens aftale har USC dermed samlet betalt over 1,1 milliarder dollar til ofrene, skriver Los Angeles Times.

Desuden er omkring 50 andre tilsvarende sager blevet afsluttet på tilsvarende måde for et uoplyst beløb, skriver avisen.

George Tyndall var fra 1989 til 2016 den eneste fuldtidsansatte gynækolog på universitetets sundhedsklinik og beskyldes for at have udnyttet "en generation af kvinder på USC".

I 2019 udnævnte USC en ny øverste leder, Carol Folt, der skulle få universitetet på ret kurs i kølvandet af skandalen.

- Jeg er usigeligt ked af den smerte, som de kvinder, der stolede på ham som læge, gennemgik og værdsætter modet hos alle, der stod frem, skriver hun i en meddelelse til alle på universitetet.

Sagsøgernes advokater har i sagen fremlagt beviser på, at ledelsen på USC i mange år havde kendskab til problemerne med lægen, men undlod at reagere ved at fjerne ham fra stillingen.

- Institutioner betaler ikke en milliard dollar, hvis intet er sket, og de ikke er ansvarlige, siger John Manly, en af de advokater, der førte sagen mod USC på vegne af kvinderne.

- Vi var i stand til at bevise for retten, at USC i hovedparten af 30 år vidste, at Tyndall begik overgreb mod kvinder, siger han ifølge Los Angeles Times.