Unicef: Rige lande skal undgå hamstring af coronavacciner

- De lande, der har flere vacciner på bestillingslisten, end de har brug for selv, skal blive bedre til at dele dem med lande, der ikke har haft mulighed for at købe nogen, siger hun.

På nuværende tidspunkt er der givet omkring 1,4 milliarder stik mod covid-19 globalt. Ifølge Unicef er cirka 44 procent gået til de rigeste lande, der kun står for 16 procent af verdens befolkning.

Til sammenligning er 0,3 procent af doserne gået til de 29 fattigste lande, og det har konsekvenser for fattigdommen, vurderer Unicef, der er en organisation, som yder humanitær bistand til børn over hele verden.

- Mange børn er ikke kommet tilbage i skole endnu, og vi har aldrig set så mange gravide teenagere lige nu - simpelthen fordi de er nødt til at prostituere sig for at få mad på bordet, lyder det.

Det er nødvendigt, da fødevarepriserne er steget på grund af coronapandemien, vurderer Unicef.

Ifølge Unicef kan de rige lande i G7 donere mere end 150 millioner vaccinedoser til mindre velstående lande, uden at det skal forstyrre deres egne vaccineprogrammer.

- Det kan lade sig gøre, fordi de vil have en overkapacitet af vacciner, når vi når frem til juni, juli og august, lyder det fra Karen Hækkerup.

Ifølge generalsekretæren ved man allerede, at Unicefs såkaldte Covax-ordning, der skal forsyne lav- og mellemindkomstlande med vacciner, kommer til at mangle 190 millioner doser i juni.

Det skyldes, at smittestigningen eskalerer i Indien lige nu, hvor produktionen af vacciner til Covax-ordningen kommer fra.

Indien har i den forbindelse begrænset eksporten af vacciner til Covax, da landet skal have adgang til flere vaccinedoser i kampen mod sin egen smittebølge.

- Mit budskab er, at ingen lande lukker sig om sig selv, for vi lever i en verden, som er forbundet - det gælder også Indien.

- Men lige nu har den indiske regering brug for hjælp med den akutte krise, de står med. Og det er i vores alles interesse, at Indien får sin smittebølge under kontrol, så vi igen kan sørge for, at de producerede vacciner i Indien kan komme ud i verden, lyder det.