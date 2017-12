Unicef: Giftig luft sætter 17 millioner babyhjerner i fare

Ifølge organisationen er der globalt 136 millioner børn under et år. Det betyder, at en ud af otte udsættes for giftig luft.

Satellitbilleder, som Unicef har analyseret, indikerer, at 12,2 millioner af disse børn bor i Sydøstasien.

Imens er Østasien og stillehavsområdet hjemsted for cirka 4,3 millioner babyer, som bor i områder med forureningsniveauer, der er mindst seks gange højere, end internationale grænser tillader.

- Forurenende stoffer skader ikke kun udviklingen af babyernes lunger - de kan skade udviklingen af deres hjerner permanent og dermed deres fremtid, siger Unicefs administrerende direktør, Anthony Lake, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Unicef oplyser videre, at enhver luftforurening over Verdenssundhedsorganisationens anbefalede grænse er potentielt skadelig for børn. Og risikoen vokser, i takt med at forureningen forværres.

Ifølge børneorganisationen er luftforurening tæt forbundet med astma, lungebetændelse, bronkitis og andre respiratoriske infektioner.

Videnskabelige resultater, der forbinder luftforurening og manglende hjerneudvikling, er endnu ikke endegyldige. Men hurtigt voksende beviser "giver absolut grund til bekymring", siger rapportens forfatter, Nicholas Ree fra Unicef, til nyhedsbureauet Reuters.

Hjernens udvikling i de første 100 dage er afgørende for barnets læring og vækst og for, at barnet "kan gøre alt det, det ønsker, og som det stræber efter i livet", siger han.

- Der er meget fokus på at sikre, at børn får en god uddannelse. Men selve udviklingen af hjernen er også vigtig, siger Nicholas Ree.

Unicef opfordrer alle lande, der overskrider internationale grænser, til at reducere mængden af luftforurening.