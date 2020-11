Unicef: Etiopisk konflikt efterlader 2,3 millioner børn i nød

Omkring 2,3 millioner børn har akut brug for hjælp som følge af den igangværende konflikt i Etiopiens Tigray-region.

Tigray-regionen har været præget af blodige kampe, siden 4. november da Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, annoncerede en militæroffensiv mod regionens ledere.

Hundredvis af mennesker er blevet dræbt i den igangværende konflikt.

- I Tigray-regionen har begrænset adgang og nedlukningen af kommunikationskanalerne efterladt omkring 2,3 millioner børn uden for rækkevidde og med behov for humanitær hjælp, siger Unicef-direktør Henrietta Fore.

Omkring 31.000 personer er ifølge FN blevet fordrevet fra Tigray-regionen. De har søgt tilflugt i nabolandet Sudan.

Unicef vurderer, at omkring 12.000 børn befinder sig i flygtningelejre i Sudan. De befinder sig i en yderst sårbar situation, da mange er uden hverken forældre eller andre familiemedlemmer.

Derudover er der dårlige hygiejneforhold i lejrene, hvorfor Unicef frygter for spredning af smitte og sygdomme.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, oplyser fredag, at FN planlægger efter, at 200.000 vil flygte fra Etiopien til Sudan som følge af konflikten over det næste halve år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er en markant opjustering af det hidtil forventede tal, som allerede er blevet overhalet af virkeligheden, oplyser UNHCR.

Regeringens offensiv i begyndelsen af november markerede en voldsom eskalering af en langvarig konflikt mellem den føderale regering og Tigray Befolkningens Befrielsesfront, TPLF.

TPLF, der regerer i Tigray-regionen, var i knap tre årtier en dominerende faktor i Etiopisk politik, indtil Abiy blev premierminister i 2018.