Unicef: Drenge får for meget ansvar når de giftes som børn

Det er ifølge Unicef Danmarks generalsekretær, Steen Andersen, også for drenge en del af traditionen og kulturen at blive tidligt gift i lande, hvor fattigdommen præger landets befolkning.

- Barnegomme eksisterer i lande, der ikke har adgang til en høj uddannelse, og hvor de måske ikke kan være oplyste nok omkring, hvad der er godt og skidt for børn, siger han.

Det er især i lande syd for Sahara i Afrika - særligt i Den Centralafrikanske Republik - samt i Latinamerika og Sydøsasien, at drenge under 15 år bliver giftet væk.

- Det er mest udbredt i de fjerntliggende samfund langt fra hovedstæderne. Jo før man gifter sine børn væk, jo hurtigere kan man forsørge sin familie, som i disse lande er højere prioriteret end at tage en uddannelse, siger Steen Andersen.

Undersøgelsen viser, at barnegomme oftest indgår i ægteskaber med jævnaldrende piger. Men selv om drengene er kønsmodne, er de ikke modne nok til at tage sig af en familie, mener Steen Andersen.

- Barnegomme får for hurtigt for meget ansvar for at forsøge hustru og børn og dermed ikke muligheden for at gå i skole og få en uddannelse.

- De er ikke sammen med kammerater, som er en del af den almindelige dannelse ved at være barn. Børn bliver generelt frarøvet deres barndom ved at gifte sig, siger Steen Andersen.

Antallet af barnegomme kan ifølge Steen Andersen ikke måle sig med antallet af barnebrude, der når op på omkring 650 millioner piger, der på globalt plan bliver gift, før de er 17 år. Men derfor er problematikken stadig vigtig at få frem.

- Det er mere naturligt, at der har været mere fokus på barnebrude end på barnegomme, fordi tallet er højere. Men vi kommer til at få mere fokus på barnegommene fremadrettet efter denne undersøgelse.