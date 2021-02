Unicef: Coronakrisen må ikke blive en børnekrise

Unicef beder verdenssamfundet om 38 milliarder kroner. Det er et rekordstort beløb, der tæller tre gange så meget som sidste år.

- Vi ser ind i, at børn risikerer at miste livet. Ikke på grund af corona, men på grund af pandemiens følgevirkninger, siger Karen Hækkerup, generalsekretær i Unicef. - Millioner af børn er presset, fordi de har ikke kunnet få adgang til sygehuse og få behandlet helt almindelige sygdomme, og vi kan ikke vaccinere i samme grad som normalt på grund af corona.

Pengene skal bruges til at finansiere katastrofe- og udviklingsbistand. Den store stigning kommer oven på coronapandemien, som blandt andet har påvirket fly- og søtransporten.

Det har forhindret uddeling af kritiske humanitære forsyninger og ført til afbrydelser af vaccineprogrammer, skriver organisationen.

Desuden er der skønnet to millioner ekstra børnedødsfald på grund af alvorlige afbrydelser i sundhedsydelser og stigende problemer med underernæring og følgesygdomme, oplyser Unicef.

- Når vi er ude med dette behov, retter vi alle vores indsatser ind for at samle så mange penge ind som muligt. Vi gør alt, hvad vi kan, for lige nu har millioner af børn brug for os. Og hvis vi ikke er der for dem, så er der ingen, der er der, siger Karen Hækkerup.

- Corona- og sundhedskrisen må ikke blive en børnekrise. Ligesom det tog et årti med finanskrisen, kan vi ende med at være en generation om at rette op på coronakrisens følger. Men det kan vi ikke tillade os, når det handler om børn, for så taber vi en hel generation.

De 38 milliarder, som organisationen håber at få samlet, skal gå til 190 millioner børn i 149 lande. Organisationen vil blandt andet bruge pengene til at behandle 6,3 millioner børn for akut fejlernæring.

Derudover skal pengene blandt andet gå til vacciner, til at få flere børn i skole og til at få vand til dem, der ikke allerede har adgang til vand.