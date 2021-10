Unge tror ikke på det irakiske demokrati

De vil ud af arbejdsløsheden, have bedre offentlige ydelser og af med den store indflydelse fra nabolandet Iran.

Protesterne startede i Bagdad og Sydirak i 2019. Her er store dele af befolkningen shiamuslimer.

Landet har længe haft store interne stridigheder mellem de to muslimske retninger, shiaer og sunnier.

Mange unge har ikke tænkt sig at stemme på søndag.

- Valgene i Irak er manipulerede, siger 21-årige Anas til AFP.

- De er korrumperet af våben og penge, og jeg vil ikke stemme med en pistol for panden, siger han.

Han er økonomiuddannet, men er som 40 procent af ungdommen arbejdsløs.

Protesterne er ikke så store længere, men vreden lurer lige under overfladen i Nasiriyah i det sydlige Irak.

Det er farligt at demonstrere. Det bevidner plakater, der hænger rundt om i byens gader.

De viser nogle af de 600 mennesker, der er blevet dræbt de seneste to år. De bliver nu betragtet som martyrer.

Flere tusinde er blevet såret, og mange er blevet bortført og tortureret.

Ingen er blevet stillet til ansvar, selv om det er blevet lovet flere gange.

Demonstranterne mener, at det er proiranske væbnede grupper, der står bag.

Grupperne er en del af den paramilitære koalition Hashed al-Shaabi, der hjalp med at besejre Islamisk Stat i Irak.

Trods faren ser Anas en mening med at være demonstrant.

Protesterne har vækket ham. Han ser de problemer, hans land står i.

- Før var jeg en normal studerende. Jeg studerede eller skrev med min kæreste.

- Efter Oktoberrevolutionen (demonstrationerne i Irak red.) føler jeg, at jeg har et ansvar at leve op til. At jeg har en rolle i samfundet. At min stemme bliver hørt.

Irak kæmper på trods af sin olierigdom med en dyb økonomisk krise. Det er kun blevet værre af coronapandemien, hvor oliepriserne er faldet.

Landets infrastruktur og forsyningskæder er ramt af årtiers krig og misvedligehold.

Nasiriyah er ofte ramt af strømafbrydelser og mangel på vand.

Alligevel fortsætter misvedligeholdelsen.

I snart to årtier har irakerne set frem til en oprejsning efter knap 24 år med Saddam Hussein.

Den er udeblevet, og irakerne bebrejder politikerne.

Haider Jaafar er også en af de unge, der ikke tror på valget.

- Hvordan kan vi afholde valg, når landet er oversvømmet i våben, og politiske partier bruger både dem og de mange penge, de har?

De politiske kandidater mærker vreden fra befolkningen. De, der sætter plakater op, får dem revet ned igen.

- Det er svært for kandidaterne at føre valgkamp her i Nasiriyah, særligt efter oktober i 2019 og massakren, siger han til AFP.

De unges håb er, at kandidater, der ikke stiller op for de etablerede partier, kan være med til at kræve forandringer i parlamentet.

- Hvis bare en eller måske ti uafhængige vinder et sæde ved valget, kan de måske sætte lidt pres på regeringen og forme begyndende opposition, siger Mutanzer, der er medicinstuderende.