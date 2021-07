Unge i Eswatini gør oprør mod kongen

Det var drabet på en jurist, der blev myrdet i maj under mystiske omstændigheder, der fik vreden til at eksplodere i det lille afrikanske kongerige Eswatini.

Det antændte en vrede i Eswatinis gader og førte til protester mod kongen og politiet.

Unge mennesker, som har fået nok af monarkiets 53-årige konge, Mswati III, strømmede ud i gaderne.

I løbet af en uges voldsomme protester er snesevis af mennesker blevet dræbt, og hundredvis af forretninger er brændt ned.

Hæren blev indsat "for at genskabe fred og beskytte alle", lød det fra landets premierminister, Themba Masuku, i en erklæring ifølge avisen The Guardian.

Kongen, der har styret landet med hård hånd i 35 år, lover en "national dialog" i forsøget på at afværge yderligere uro.

FN har udtrykt dyb bekymring over myndighedernes voldelige svar på protesterne. De opfordrer til en uafhængig undersøgelse af politiets og militærets ageren.

Sikkerhedsstyrkerne er blevet beskyldt for "uforholdsmæssig og unødvendig brug af magt" og for at skyde med skarpt mod demonstranterne.

- Vi kæmper for demokrati, frihed, jobs og mad. Ja, der var nogen mennesker, der forsøgte at bruge protesterne til deres egen dagsorden, men de er ikke en del af folket. Vi kæmper en befrielseskamp, siger en 26-årig studieleder fra Eswatini til The Guardian. Han optræder anonymt af frygt for anholdelse.

Arbejdsløsheden i kongeriget er nået 40 procent, og 60 procent af den 1,3 millioner store befolkning lever i fattigdom, viser tal fra Verdensbanken. Det afholder dog ikke kong Mswati III fra stolt at give et indblik i sin ekstravagante livsstil.

Ifølge Reuters råder kongen over en række luksusbiler, private jetfly, adskillige paladser og har 15 koner, og han er ikke bleg for at vise sin rigdom frem på de sociale medier.

Kong Mswati III udnævner premierministeren, og han udvælger sågar et antal repræsentanter til parlamentet. Det største oppositionsparti, People's United Democratic Movement, er forbudt.

Menzi Ndhlovu er senioranalytiker hos Signal Risks, der yder trusselrådgivning i Afrika, og ifølge ham er der ikke udsigt til ændringer.

- Tilbuddet om dialog fra regeringen er et forsøg på at berolige masserne, men jeg tror ikke, der er nogen hensigt om at gennemføre seriøse reformer. Vi kunne godt se en anden bølge af protester, fortæller han The Guardian.

Embedsmænd indrømmer, at der er problemer i kongeriget, men det skyldes "terrorister" og "uromagere".

Ifølge handelsministeren Manqoba Khumalo greb sikkerhedsmyndighederne først ind, da de fik beretninger, om at Economic Freedom Fighters, en radikal venstreorienteret gruppe fra Sydafrika, var til stede under protesterne og havde lagt "ødelæggende planer".

Ifølge landets myndigheder er 27 mennesker blevet dræbt af politiet eller sikkerhedsvagter, der havde til opgave at forhindre plyndring af forretninger, skriver nyhedsbureauet AFP.

Oppositionsledere beretter om dobbelt så mange døde. Mere end 150 menes at være såret.