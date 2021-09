Unge aktivister har fået nok af årtiers tomme klimaløfter

Unge klimaaktivister kræver handling og penge på bordet for at bekæmpe den globale opvarmning.

Det er et af hovedbudskaberne tirsdag på den første dag af en tre dage lang klimakonference, Youth4Climate, for tusindvis af unge i Milano i det nordlige Italien.

- Der findes ingen planet B, der findes ingen planet blablabla, siger svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Hun høstede stort bifald for sin parodi på en klimatale, som den britiske premierminister, Boris Johnson, holdt tidligere på året.

Regeringer verden over "lykønsker skamløst sig selv" for deres utilstrækkelige løfter om at nedbringe udledningen af drivhusgasser og finansiere klimatiltag, siger Thunberg.

- Det er alt, vi hører fra vores såkaldte ledere: ord. Ord der lyder godt, men som indtil videre ikke har ført til handling. Vores håb og drømme er druknet i deres tomme ord og løfter, siger den kendte svenske aktivist.

Også den ugandiske aktivist Vanessa Nakate skælder ud på verdens ledere.

- Hvor længe skal børn gå sultne i seng, fordi deres jordbrug er skyllet væk, eller fordi afgrøderne er visnet på grund af det ekstreme vejr, spørger hun.

- Hvor længe skal vi se dem dø af tørst og gispe efter vejret i oversvømmelser? Verdenslederne ser dette ske og tillader, at det fortsætter.

De unges konference finder sted godt en måned inden klimatopmødet COP26, der indledes i den skotske by Glasgow 1. november.

Omkring 400 aktivister fra 190 lande skal i løbet af konferencen udarbejde en erklæring, der sendes videre til topmødet i Glasgow.

Det kommende COP26-møde ses som vigtigt for at realisere den klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015.

De lande, der er med i aftalen, skal forsøge at holde den globale opvarmning "et godt stykke" under to grader. Hvordan det i praksis skal ske, er endnu uklart.

Tidligere på måneden meddelte FN, at selv med de seneste klimaplaner fra verdens regeringer har kloden kurs mod en "katastrofal" temperaturstigning på 2,7 procent.