Ungarsk primærvalg på pause efter mistænkt cyberangreb

I to timer gik det godt.

Primærvalget var lørdag i fuld gang i Ungarn, hvor massevis af vælgere allerede havde afgivet deres stemmer for at finde en udfordrer til landets konservative premierminister, Viktor Orbán.

Derefter led valgsystemet et spontant nedbrud, og de organiserende kræfter bag måtte sætte valget på pause og efterforske situationen. Der er mistanker om, at det er et cyberangreb, der har lagt systemerne ned.

Og mistankerne fik yderligere retning, da landets opposition i en udtalelse implicit beskyldte Orbán for at stå bag det formodede angreb.

- Magthaverne blev skræmte ved udsigterne til, at folket ville give deres holdning til kende i primærvalget og give udtryk for deres ønske om forandring, skriver sekspartisalliancen i en fælles udtalelse.

Orbáns partifælle og borgmester i Budapest Gergely Karácsony påpeger, at angrebet viste IP-adresser fra Kina.

En af de organiserende kræfter bag primærvalget - Gyorgy Magyar - siger til den ungarske tv-station, at man forventer, at det vil tage 36 timer at efterforske hændelsen.

Valgstederne forventes at åbne igen mandag.