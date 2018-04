Ungarns kontroversielle Orbán ventes at tage en tørn mere

Under et sidste vælgermøde fredag opfordrede 54-årige Orbán sine tilhængere til at stemme.

- Det er ikke nok at føre i meningsmålingerne. Vi er nødt til også at komme først på valgdagen, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I samme ombæring mindede han om, at hans Fidesz-parti tabte valget i 2002, selv om han på forhånd var blevet spået som favorit.

Orbáns støtter ser ham som en garant for ungarske værdier, og så peger de i øvrigt på, at økonomien under ham er kommet i omdrejninger.

I meningsmålinger står Fidesz til at blive det største parti i Ungarn med en afstand på mellem 20 og 30 procentpoint ned til de nærmeste rivaler, der tæller højrefløjspartiet Jobbik og det socialistiske parti.

Fidesz risikerer dog at miste sit flertal på to tredjedele, som giver partiet magt til selv at ændre landets grundlov.

Kritikere mener, at Orbán og hans regering underminerer retssystemet, pressefriheden og udnytter sit massive flertal til at lave tvivlsomme ændringer af forfatningen.

- Rationel logik tyder på, at Fidesz vinder, men der er noget i luften, der peger mod en overraskelse, siger den uafhængige politiske analytiker Gabor Torok.

Op imod halvdelen af vælgerne ønsker ifølge nyhedsbureauet Reuters at se et regeringsskifte, og 40 procent havde få dage før valget endnu ikke besluttet, hvem de ville stemme på.

Orbán og hans parti har siden flygtninge- og migrantkrisen i Europa i 2015 gjort det til en mærkesag at sikre landets grænser og holde migranter ude. Det har også været det helt store tema i valgkampen.

Orbán har opført et pigtrådshegn ved grænsen mod syd. Han har advaret om, at Ungarn risikerer at blive et "migrantland som Frankrig eller Belgien", og at kvinder og piger vil blive "jagtet", hvis migranter får lov til at slå sig ned i landet.

Viktor Orbán har været premierminister i Ungarn siden 2010 og sad også på posten mellem 1998 og 2002.

De første resultater fra søndagens valg ventes, få timer efter at valgstederne lukker klokken seks søndag aften.