Ungarns interesse for russisk vaccine er problem for EU

Det er en plan, som er helt usædvanlig for et EU-land, og den ventes at forværre forholdet mellem Budapest og Bruxelles.

I henhold til EU's regler skal Sputnik V-vaccinen autoriseres af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, før den kan anvendes i et af de 27 medlemslande.

70 klinikker i Moskva kunne lørdag tilbyde de første skud coronavaccine til nogle af de mest udsatte grupper, herunder læger, lærere og socialarbejdere.

Det var den første større udrulning af den russiske vaccine.

I forvejen havde Rusland vaccineret over 100.000 mennesker, der tilhører risikogrupperne. Det oplyste sundhedsminister Mikhail Murasjko i sidste uge.

Præsident Vladimir Putin siger, at Rusland kan have to millioner vacciner klar inden for få dage.

Rusland var et af de første lande, der meddelte, at man var i gang med at udvikle en vaccine. Og det var også et af de første lande til at meddele, at Sputnik-vaccinen var godkendt.

Men forskere har kritiseret processen, og der er skepsis over for den russiske vaccine i EU-landene og i USA.

I Budapest påpeger minister Miklos Kasler, at en delegation af medicinske eksperter fra Ungarn i Moskva har modtaget en "detaljeret underretning" om den russiske vaccine.

Delegationen bemærkede, at "vaccinen produceres med den seneste teknologi og i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationen, WHO's, regler.

Rusland ville kunne sende en del coronavaccine til Ungarn allerede i denne måned, hedder det.