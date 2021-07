Ungarns dragqueens fester så længe de kan

I et baglokale i en faldefærdig, tidligere fabrik uden for Budapest gør deltagere iklædt store falske øjenvipper og glitrende kjoler sig klar til Ungarns årlige dragqueen-konkurrence.

- Lad os feste igennem, mens vi stadig kan, siger dragqueen Bonnie Andrews, som er iført sort kjole og tiara, til et jublende publikum.

Onsdag træder en heftig kritiseret lov i kraft i landet. Den forbyder formidling af indhold, der vurderes at fremme homoseksualitet til børn under 18 år.

Loven, som blev vedtaget 15. juni, forbyder også reklamer, der portrætterer homoseksualitet som en del af et normalt samfund.

Ved dragqueen-konkurrencen er deltageren Katheryne Taylor bekymret for, at loven kan opildne dem, der i forvejen ikke kan lide LGBTQ+-miljøet.

- Vi er bange for at tage med sporvognen. Når vi gør, tager vi hænderne ned i lommerne for at gemme vores lakerede negle. Vi har dog altid gjort dette, siger hun til Reuters.

Men fra den ungarske udenrigsminister, Péter Szijjártó, har det lydt, at alle kritikerne har misforstået loven, som ifølge ham er "rettet imod de pædofile".

- Så loven gør det klart, at børn skal beskyttes. Det er derfor, at loven slår fast, at kriminelle pædofile skal straffes hårdt.

Det ændrer dog ikke på, at Ungarn har været i skudlinjen i Den Europæiske Union.

Eksempelvis har Hollands premierminister, Mark Rutte, sagt, at landet for ham at se ikke længere har en plads i EU.

- Men jeg er ikke den eneste til at træffe den beslutning. Der er 26 andre lande. Det må gøres skridt for skridt, sagde han før et topmøde i slutningen af juni.

Efter den hollandske kritik har Ungarns premierminister, Viktor Orban, sagt om Holland, at det har en "kolonial tilgang".

Derudover sagde han i forbindelse med det selvsamme topmøde, at han "forsvarer de homoseksuelles rettigheder" og kaldte sig selv for en "frihedskæmper".

Orban har været ved magten i Ungarn siden 2010 og blev senest genvalgt i 2018. Næste valg i landet er i 2022.

Han har igennem sin regeringstid indskrænket rettighederne for homoseksuelle og andre minoriteter.

Det er ikke kun i Bruxelles, at diskussionerne om den nye lov er blusset op.

Regnbuefarver har nemlig været et af de helt store temaer under den nuværende EM-slutrunde.

Bystyret i München forsøgte at få lov til at oplyse stadionet Allianz Arena i regnbuefarver til kampen mellem Tyskland og Ungarn 23. juni for at markere frihedsrettigheder.

Det vendte Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, dog tommelfingeren ned til.

Uefa begrundede afvisningen med, at anmodningen var politisk, fordi det var en reaktion på den ungarske lov.

Mange klubber bakkede op om myndighederne i München ved at lyse deres egne stadioner op i regnbuefarver.

Selv om det samme altså ikke var tilfældet i Allianz Arena, fik både fans og spillere farverne at se.

En fan løb nemlig ind på banen under Ungarns nationalmelodi med et regnbueflag.