Ungarn vil tilbyde borgere tredje vaccinedosis fra august

Her oplyser han også, at det bliver obligatorisk for alt sundhedspersonale at blive vaccineret mod covid-19. Det samme krav er tidligere fremsat i Frankrig og Grækenland.

Det bliver op til læger at beslutte, hvilken af coronavaccinerne borgere kan få som tredje dosis, fortæller Orbán.

Han tilføjer, der skal gå mindst fire måneder fra andet til tredje stik, medmindre læger anbefaler andet.

Det kræver to stik med de fleste coronavacciner i EU, før der opnås fuld effekt fra vaccinerne. Eneste undtagelse er vaccinen fra Johnson & Johnson, som kun kræver et stik.

Det ekstra stik skal fungere som et slags "booster-stik" for at holde beskyttelsen oppe. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) ser imidlertid i øjeblikket ingen grund til at give en tredje vaccinedosis.

EMA mener, at der indtil videre ikke er indsamlet nok data om beskyttelsesperioden fra forsøg og vaccineudrulningen. Derfor ser det ingen grund til at anbefale det.

Meldingen er den samme i USA. Her mener USA's lægemiddelstyrelse (FDA) og USA's Center for Sygdomskontrol og -forebyggelse (CDC) ikke, at amerikanerne har brug for et tredje stik, som det ser ud nu.

Derudover har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bedt lande om ikke at bestille ekstra vacciner til færdigvaccinerede, så længe der er andre lande, der fortsat er i mangel på vacciner.

Ungarn er et af de lande i EU, som har været hurtigst med at vaccinere befolkningen. Over halvdelen af landets ti millioner borgere er vaccineret.

Det er også det eneste land i EU, som bruger vacciner fra Kina og Rusland, der endnu ikke er godkendt af EMA. Ungarn benytter også de EU-godkendt vacciner fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca.