Ungarn trodser EU og køber Sputnik-vacciner i Rusland

Ungarns regering vil have vacciner til landet så hurtigt som muligt. Hvad enten det er fra sælgere i øst eller vest, tilføjer han.

EU's regler siger imidlertid, at en vaccine skal godkendes af Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA), inden den må sendes på markedet i nogle af de 27 EU-lande.

Indtil videre er det kun vaccinen fra Pfizer og BioNTech, der er godkendt af EMA. Den blev taget i brug i de fleste EU-lande søndag. Ungarn begyndte dog allerede lørdag at vaccinere nogle af de ansatte i sundhedsvæsnet.

Det er ikke umiddelbart klart, hvornår Ungarn vil begynde at tage den russiske vaccine i brug.

Ifølge Szijjarto skal ungarske eksperter først vurdere brugen af vaccinen.

- Forsendelsen vil blive transporteret til det Nationale Center for Folkesundhed. Her får ungarske eksperter endnu en mulighed for at beslutte, hvordan vaccinen skal bruges, skriver udenrigsministeren.

I sidste måned indgik Rusland og Ungarn en aftale om, at ungarske læger og eksperter må observere fremstilling og test af Sputnik V.

Ungarns planer om at teste - og senere muligvis selv fremstille - den russiske vaccine kan endnu en gang bringe landet på kant med EU.

Der er ikke andre EU-lande, der har købt den russiske vaccine. Den er i store dele af Vesten blevet mødt med skepsis. Det skyldes blandt andet, at Rusland ikke har offentliggjort testresultater for den.