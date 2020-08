Artiklen: Ungarn lukker grænsen for udlændinge fra 1. september

Ungarn lukker grænsen for udlændinge fra 1. september

Ungarn indfører indrejseforbud fra 1. september for alle udlændinge, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Det oplyser talsmand for den ungarske regering Gergely Gulays.

Der vil kun blive gjort undtagelser for udlændinge, hvis der er tale om en militær konvoj, en humanitær transit, forretningsrejser eller diplomatiske rejser.

Udmeldingen får Udenrigsministeriet i Danmark til at fraråde danskere alle ikke-nødvendige rejser til Ungarn fra 1. september.

Alle ungarske statsborgere, der rejser ind i landet efter 1. september, vil desuden skulle gå i karantæne.

Karantænen kan først ophæves, når man kan fremvise to negative test for coronavirus.

De nye regler indføres i et forsøg på at begrænse en stigning i antallet af smittede med coronavirus i Ungarn.

- Antallet af smittede er steget, og de fleste smittede kommer fra udlandet, siger talsmanden Gergely Gulays på et pressemøde.

Han tilføjer, at restriktionerne skal beskytte landets befolkning og økonomi. Og derudover er tiltagene nødvendige, for at skoleåret kan begynde i næste uge.

Fredag har Ungarn registreret 132 nye smittede med coronavirus. Det er det højeste antal daglige smittede, siden pandemien var på sit højeste.

I alt er 5511 personer blevet testet positive for virusset i Ungarn, siden pandemien brød ud.

Der er desuden registreret 614 døde med coronavirus i landet, hvor der bor knap ti millioner mennesker.

Nedlukningen af det ungarske samfund har givet landets økonomi et hårdt slag. Det har skabt en af de største politiske udfordringer for Ungarns præsident, Viktor Orbán, siden han kom til magten i 2010.

Ungarn lempede de indførte coronarestriktioner i maj.

- Vi har ikke lyst til at genindføre restriktionerne, siger regeringens talsmand.