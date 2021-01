Ungarn køber to millioner doser af Ruslands omstridte vaccine

Ungarn har underskrevet en aftale om at købe to millioner doser af den russiske vaccine Sputnik V mod covid-19.

Det oplyser udenrigsminister Péter Szijjártó fredag under et besøg i Moskva.

- Som følge af aftalen køber vi et antal, der er nok til at vaccinere en million mennesker, siger Szijjártó under et møde med sin russiske kollega, Sergej Lavrov.